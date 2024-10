Bruna Fiola (PD): ‘Serve un piano strutturato contro la violenza a Napoli’

89 Visite





“Oggi piangiamo un’altra giovane vita spezzata nella nostra Napoli. Un silenzio assordante avvolge quest’ennesimo atto di violenza, come se fosse normale, come se fosse accettabile. È un destino al quale non voglio e non posso rassegnarmi. È necessario un intervento concreto e immediato che coinvolga tutte le forze in campo, perché siamo già ben oltre l’emergenza. Serve un piano strutturato, non solo iniziative temporanee come quella di Caivano, che, pur essendo lodevole e valida, rappresenta ancora una risposta parziale al problema. In qualità di presidente dell’Osservatorio regionale sul benessere dell’infanzia e dell’adolescenza, convocherò una riunione con tutti gli attori istituzionali a vario titolo coinvolti nella problematica, estendendo l’invito anche al Prefetto di Napoli, per tenere viva l’attenzione su questa piaga sociale” – è quanto dichiara Bruna Fiola, consigliere regionale del Partito Democratico.