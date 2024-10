Nuovo record per i Btp “tricolore”: 200 miliardi di dollari

210 Visite

Il ministro Giorgetti lo dice a chiare lettere, sollevato, dopo i giorni in trincea per la Manovra: “Rispetto ai gufi e corvacci che pronosticavano che il governo avrebbe portato il Paese in fallimento e che non avrebbe mantenuto le promesse elettorali, noi non solo non stiamo portando il Paese in fallimento, anzi incredibilmente abbiamo migliorato il rating e abbassato lo spread”. Il ministero dell’Economia, del resto, oggi può vantare un altro clamoroso record sui mercati finanziari e del risparmio, a conferma della solidità dei conti italiani: una domanda record da 200 miliardi di dollari (e di euro) per i cosiddetti “Btp tricolore”, o anche “patriottici”, con una richiesta mai così alta per un’emissione italiana e al secondo posto in Europa per i collocamenti ‘dual tranche’ in Europa dopo i bond ‘Sure‘ dell’Unione europea di quattro anni fa.

Una grande performance, quella dell’emissione, annunciata ieri dal Tesoro, da 10 miliardi di euro sul nuovo Btp a sette anni novembre 2031 e tre miliardi sul trentennale 1 ottobre 2054: ordini che hanno totalizzato circa 206 miliardi complessivi. Un livello record in Italia che sbriciola il massimo storico di domanda, 130 miliardi, del mese scorso sul trentennale.

