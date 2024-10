MELONI A TUTTO CAMPO. “DANNO ERARIALE? INACETTABILE SE LO DICONO QUELLI DEL SUPERBONUS”

164 Visite

Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli ma li supererà: il protocollo Italia-Albania funzionerà.

Non consentirò che una soluzione che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto italiano ed europeo venga smontato perché c’è una parte della politica che non è d’accordo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla celebrazione per gli 80 anni del Tempo intervistata dal direttore Tommaso Cerno. “Sono determinata ad andare avanti” perché “ho preso un impegno con gli italiani”.

“Leggo di una Meloni complottista, non ho mai parlato di complotto” ma c’è del “menefreghismo rispetto al voto popolare, se il popolo non capisce andranno corrette le scelte del popolo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla celebrazione per gli 80 anni del Tempo intervistata dal direttore Tommaso Cerno e interpellata a proposito della mail del magistrato Marco Patarnello.

Le dimissioni del capo di gabinetto del Ministero della Cultura Spano. “Non ho parlato con Alessandro Giuli né quando ha lo nominato né quando si è dimesso Spano: leggo dalle agenzie che ci sarebbe un conflitto di interesse tra il capo di gabinetto e un’altra persona che risale al Maxxi, al tempo di Giovanna Melandri, nessuna è stata nominata da Alessandro Giuli, penso che si debba chiedere a chi” c’era prima, “non capisco perché esca adesso”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla celebrazione per gli 80 anni del Tempo intervistata dal direttore Tommaso Cerno. “Se lavori con quelli di destra diventa tutto più complicato”, ci sono “due pesi e due misure”, “questo è tutto quello che ho capito di questa vicenda”. “Non ho incontrato il ministro e ho capito abbastanza poco della vicenda, non me ne sono occupata. Seguo quello che si legge sui giornali. Ricordo che quando si parlava della nomina di questa persona, c’è stata anche una polemica” e “da Fdi mi dissero che c’era nervosismo. Risposi dicendo: parlatene col ministro”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla celebrazione per gli 80 anni del Tempo intervistata dal direttore Tommaso Cerno a proposito della vicenda che ha portato alle dimissioni del capo di gabinetto del ministro della Cultura Giuli, Francesco Spano.

“Le accuse di danno erariale da quelli dei banchi a rotelle, da quelli del Superbonus anche no”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla celebrazione per gli 80 anni del Tempo intervistata dal direttore Tommaso Cerno a proposito delle critiche delle opposizioni sul protocollo Italia-Albania.













