Scampia: dopo breve inseguimento viene fermato. Carabinieri arrestano 64enne di Melito con droga e soldi

A Napoli, nel quartiere Scampia i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza Stefano Forio*, 64enne di Melito già noto alle forze dell’ordine.

I militari notano l’uomo a bordo di una fiat panda con targa estera e decidono di fermarlo. Nasce un breve inseguimento che termina a via Tancredi Galimberti.

Fermato, il 64enne viene perquisito e trovato in possesso di 8 panetti di hashish che raggiungono il mezzo chilo. La perquisizione viene estesa anche nell’abitazione dell’uomo e lì vengono rinvenuti e sequestrati 1.175 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato trasferito in carcere

*NATO A MELITO DI NAPOLI, IL 7 NOV 59













