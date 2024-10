Giugliano, evade dai domiliciliari e va in pasticceria ma tra i clienti c’è anche un carabiniere: arrestato 33enne

447 Visite

Sembra il racconto di una classica domenica in famiglia, ma l’epilogo è sorprendente. Siamo a Giugliano in Campania, in una pasticceria affollata. Tra i clienti, c’è un 33enne con moglie e figlio. La famiglia è in fila e tra i presenti c’è anche un carabiniere libero dal servizio che ha da poco terminato il turno.

Il 33enne ha violato gli arresti domiciliari. Il carabiniere lo riconosce immediatamente, contatta il 112 e con estrema discrezione si avvicina all’uomo. La mano del militare ben salda sulla spalla del 33enne evita diversi imbarazzi, si attende l’arrivo della gazzella. L’uomo viene arrestato per evasione e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













