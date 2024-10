Sinwar, la moglie in fuga nel tunnel “con la borsa di Hermes da 30mila euro”

139 Visite

“La moglie di Yahya Sinwar in fuga nel tunnel con la borsetta di Hermes“. Un lusso decisamente inatteso, in altre parole. Sta facendo scalpore in Israele il video diffuso dall’Idf che mostra Samar Abu Zemer, la moglie del capo di Hamas ucciso pochi giorni fa con un drone nel corso di un raid a Rafah, mentre alla vigilia del 7 ottobre fugge scendendo in un tunnel con marito e figli portando al braccio quella che sembra essere la borsa simbolo del lusso Birkin.

E’ stato il portavoce dell’esercito in lingua araba, Avichay Adraae, a lanciare la provocazione su X per sottolineare come mentre il popolo palestinese, a Gaza e in Cisgiordania, fa i conti con una disperata povertà di risorse ben prima della guerra iniziata un anno fa, la moglie del grande capo politico e militare si potesse permettere un simile lusso.













