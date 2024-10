Ferrari, trionfo negli Usa: è un delirio per le rosse

92 Visite

Doppietta Ferrari nel Gp Usa di Austin di Formula 1. A trionfare sul circuito texano è il monegasco Charles Leclerc davanti allo spagnolo Carlos Sainz. A completare il podio è l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore ieri della gara sprint, che si lascia alle spalle il rivale principale per il titolo mondiale, l’inglese della McLaren Lando Norris. In realtà é stato proprio Norris a tagliare per terzo il traguardo, ma ha dovuto scontare 5 secondi di penalità inflittagli per una scorrettezza commessa nel sorpasso su Verstappen, alla curca 12 del 52esimo giro.

Quinta piazza per l’altra McLaren, quella dell’australiano Oscar Piastri che precede l’inglese della Mercedes George Russell, il messicano della Red Bull Sergio Perez e il tedesco della Haas Nico Hulkenberg. Lawson e Colapinto hanno chiuso la Top-10. Nella classifica del mondiale guida sempre Verstappen con 354 punti, 57 in più di Norris e 79 in più di Leclerc a 5 gara dalla fine. Tra una settimana si torna in pista con il Gp del Messico.

A stravolgere le dinamiche del Gran premio l’incidente che ha portato Lewis Hamilton a uscire dal circuito alla curva 19, dopo una partenza turbolenta che ha portato alla investigazione di Alexander Albon, per un comportamento non regolamentare. Entra la safety car e da quel momento Leclerc, partito quarto in griglia, ha preso il comando. Per il terzo posto di Sainz, invece, decisiva ancora una volta la strategia del muretto, sotto la guida di Vasseur sempre più precisa e puntuale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews