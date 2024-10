Pallanuoto, prima vittoria del Posillipo: Catania battuto 12-10

39 Visite

COMUNICATO STAMPA POSILLIPO

Nuoto Catania – C.N.Posillipo 10-12 (2-3; 2-2; 2-4; 4-3)

Catania: Rossi, Biokanin,Torrisi R. 1, Vucikevic 5, Gulisano, Toti, G.Torrisi,Orlando,Catania, Russo 3,Ferlito 1,Emmi,Akmatov,Trimarchi.All.Dato.

Posillipo: Izzo, Somma 4, Angelone 2, Rocchino ,Mattiello 1, Aiello ,Serino 1, Cuccovillo 3,Briganti, Bertoli , Milicic, Saccoia, Spinelli, Valle 1. All.Porzio

Arbitri: Bianco-Ricciotti

Superiorità: Catania 5/10, Posillipo 3/9

Rigori: Pos 3/3

Usciti per Falli : Bertoli

Primo successo del campionato per il Posillipo che si impone in trasferta superando il Nuoto Catania per 12-10 . La squadra di Pino Porzio, rimonta il 2-0 iniziale e, trascinata dai 4 gol di Somma e dalla tripletta di Cuccovillo, domina la seconda parte di gara, conquistando tre preziosi punti in classifica.

Parte bene la formazione siciliana che segna con Ferlito e Russo mentre il Posillipo non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Nel finale del primo tempo però arriva la reazione veemente della squadra rossoverde che con Somma e Serino riesce a trovare il pareggio. Nell’ultimo minuto è ancora Somma a siglare il 2-3 al primo intervallo.

Non si segna nella prima parte del secondo tempo, sia Spinelli che Akmatov compiono grandi interventi fino al 1-2 del Catania, in superiorità, che con Torrisi e Russo si riporta in vantaggio. Il Posillipo però reagisce e, con Cuccovillo e Angelone, si riporta avanti sul 5-4 dopo 2 tempi.

Ottimo inizio di terzo tempo per il Posillipo che segna con Angelone, in superiorità, e con il Rigore di Cuccovillo, portandosi sul 4-7. Torna a realizzare il Catania con Russo che accorcia le distanze, ma Somma, al suo terzo gol personale, riporta il Posillipo a +3. Nell’ultimo minuto Vukicevic sfrutta una doppia superiorità, Cuccovillo non sbaglia il rigore per il 6-9 a 8 minuti dalla fine.

Segna subito il Catania con Vukicevic ma Mattiello risponde immediatamente, in doppia superiorità. Il Posillipo tiene bene in difesa, Somma colpisce ancora su Rigore per il +4 a 4 minuti dalla fine, il gol di Valle chiude definitivamente l’incontro. Nel finale arrivano i gol di Russo e Vukicevic per il Catania che fissano il punteggio sul definitivo 10-12.

Il Posillipo tornerà in campo venerdi prossimo, alle ore 19,30, alla Scandone contro la Pallanuoto Trieste.

Dichiarazione Pino Porzio allenatore Posillipo

“Sono soddisfatto a metà. Contento per la vittoria, ma non per come abbiamo gestito gli ultimi minuti. Dobbiamo essere più cinici e non regalare nel finale opportunità quando eravamo in vantaggio di 4 o 5 reti. Dobbiamo crescere nella mentalità in previsione anche della sfida di venerdì prossimo. Dobbiamo lavorare molto anche su questo aspetto imparando a gestire la situazione di vantaggio e non concedere ad un avversario di realizzare ben 5 reti. Comunque c’è stata un’ottima prestazione. Abbiamo reagito bene allo svantaggio iniziale, controllando la fase centrale della gara. Ora guardiamo avanti, siamo appena alla seconda gara di campionato e la squadra dal punto di vista fisico, di determinazione e convinzione inizia a crescere. Aspettiamo la gara contro Trieste, una partita che si preannuncia spettacolare.”

Foto credit Pierpaolo Capano















