Conte vulcanico in conferenza: “Abbiamo vinto 1-0, il resto è aria fritta! Bravi i ragazzi nel secondo tempo”

Dopo la vittoria del Napoli contro l’Empoli, il tecnico Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al Castellani, analizzando il match e la prestazione dei suoi. “Sono soddisfatto del secondo tempo, abbiamo reagito bene. Ho cambiato qualcosa nella fase di possesso e nel modo di attaccare, e i risultati si sono visti. La partita è cambiata. Nel primo tempo siamo stati passivi, non mi è piaciuto. C’era troppo nervosismo. Questo è un campo storicamente difficile, e il fatto che dobbiamo difendere la prima posizione mi fa sorridere. Dobbiamo concentrarci su di noi e accumulare punti, senza guardare troppo agli altri. L’Empoli è stata una rivelazione, qui nessuno aveva fatto punti prima. Sapevo che sarebbe stata una sfida complicata. Se non avessimo cambiato, avremmo rischiato una brutta sconfitta, passando dall’esaltazione alla depressione. Sono felice di vedere tanti tifosi napoletani qui, ma questo affetto non ci spaventa, dobbiamo imparare a gestirlo e migliorare ancora. I ragazzi sono intelligenti e nel secondo tempo hanno capito come reagire, giocando con più serenità”.

Su Gilmour, Conte ha aggiunto: “Era la sua prima partita e ha fatto progressi. Nel secondo tempo, come tutta la squadra, è migliorato. È un ottimo giocatore e sono felice del suo arrivo. Empoli è un campo difficile e la partita era molto nervosa nel primo tempo, devo capire perché. Ma sono contento di avere Billy, può essere un’alternativa a Lobotka”.

Conte ha poi criticato il primo tempo: “Non mi è piaciuto, non abbiamo messo in campo ciò che avevamo preparato. È comprensibile, visto che questo è un campo storicamente complicato per il Napoli. Ma siamo contenti di aver sfatato questo tabù. Dobbiamo godere di ciò che stiamo facendo, senza però esaltarci troppo. Siamo solo all’inizio di un percorso che ci sta portando oltre le aspettative. Continuiamo così, sperando di avere tanti tifosi anche in trasferta”.

Infine, su Kvaratskhelia: “Vale lo stesso discorso per tutti. Nel primo tempo nessuno ha raggiunto la sufficienza, nel secondo tutti hanno migliorato. Dobbiamo pensare in grande, non in modo provinciale. Il nostro obiettivo è costruire una squadra solida per il futuro, dopo i cambiamenti estivi. Chi gioca deve sapere che chi sta dietro è pronto a subentrare se serve”.