252 Visite

Il quadro della Madonna che scioglie i nodi nella chiesa dello Spirito Santo di via Piave, a Marano. L’appuntamento è per il giorno 21, alle 17,40, per il momento dell’accoglienza al corso Mediterraneo. Successivamente, si terranno catechesi, santo Rosario e santa messa. Il quadro resterà in chiesa fino alle 21,30.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews