Processo Open Arms, tocca ai difensori di Salvini

Nel giorno dell’arringa difensiva dell’avvocata Giulia Bongiorno, i parlamentari della Lega sono in piazza a Palermo per manifestare solidarietà al vicepremier Matteo Salvini, imputato nel processo Open Arms nell’aula bunker del carcere Pagliarelli. Il pm ha chiesto sei anni di carcere per Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito nel 2019, quando era ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti a bordo di una nave dell’Ong spagnola a Lampedusa.













