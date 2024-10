277 Visite

Campania a segno con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, la vincita più alta di giornata arriva da Melito di Napoli, in provincia di Napoli, con 8 Oro da 30mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi di euro dall’inizio del 2024.

