Marano, Pd: la mossa di Morra e Sorrentino per tenere buoni gli scontenti. Vallefuoco e Di Luccio nella segreteria. Ecco la nota

I prossimi mesi saranno cruciali per l’amministrazione comunale ed il futuro dei nostri concittadini, ed il Partito Democratico ha l’obiettivo di porsi come forza trainante dell’azione politica. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo deciso di creare dei nuclei di lavoro che avranno il compito di formulare proposte, in diversi ambiti, da sottoporre al Sindaco e ai nostri Consiglieri per stimolare l’azione amministrativa. Ho così deciso di nominare una nuova segreteria operativa, composta da Francesco Vallefuoco (già dirigente di circolo) ed Andrea Picariello (già coordinatore dei Giovani Democratici) in qualità di vice Segretari, da Alessio Anepeta, in qualità di tesoriere, e dal nostro capogruppo consiliare Davide Di Luccio che avrà il compito di raccordare le operazioni della segreteria con quelle del nostro gruppo consiliare. In questi anni caratterizzati da una profonda sensazione di sfiducia e disaffezione collettiva voglio esprimere la mia gratitudine per queste persone e per tutti coloro che non rinunciano a mettersi in discussione e mettere a disposizione le proprie energie e competenze al servizio della comunità.

Roberto Sorrentino

Segretario PD Marano.













