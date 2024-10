Prove di evacuazione Campi flegrei, scarsa adesione

L’esercitazione dell’11 e 12 ottobre non scalda le zone a rischio vulcanico di Napoli. Pochissimi gli iscritti: ieri mattina a Napoli se ne contavano poco più di una decina, all’infopoint allestito dalla Protezione Civile del Comune di Napoli e della Regione Campania a Fuorigrotta, zona occidentale di Napoli, una delle aree interessate dal rischio vulcanico. Diverse persone si sono avvicinate anche solo per curiosità, oppure attirate dalla cartellonistica presente all’infopint. Scetticismo, ma con ogni probabilità anche fatalismo, a Bagnoli nonostante i ripetuti casi di episodi bradisismici degli ultimi mesi. «È un atteggiamento riscontrato soprattutto nella fascia d’età più alta, che ha vissuto i terremoti degli anni ’80, c’è tanto fatalismo, eppure sarebbe importante sapere come muoversi, in caso di scossa, avendo magari un disabile in casa», le parole all’Adnkronos i responsabili dell’infopoint della Protezione civile. Venerdì prossimo alle 17 ci sarà l’invio del messaggio IT-alert alla popolazione Campania, il giorno successivo ci sarà invece l’allontanamento assistito della popolazione dall’area di attesa all’area di incontro. L’esercitazione “Exe Flegrei 2024”, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, con la Prefettura di Napoli, con le strutture operative e i centri di competenza del Dipartimento, inizierà mercoledì con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione nel test del Piano nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei. Sarà eseguito il test per l’allontanamento della popolazione dei Comuni inseriti nella zona rossa, ovvero Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, parte di Marano e una piccola zona di Giugliano in Campania, nonché al cune Municipalità di Napolicome Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Posillipo, Chiaia, una parte di Arenella, Vomero, Chiaiano e San Ferdinando). Inoltre, sarà testato anche l’invio di un messaggio di allarme IT-alert in tutto il territorio della Regione Campania al fine di informare i cittadini della simulazione di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei. Sabato, infine, ci sarà la simulazione di un reale allontanamento assistito di un campione di popolazione dei 7 Comuni della zona rossa, la cui partecipazione alle attività è su base volontaria.