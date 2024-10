La Boschi irrompe su Conte: “Sta aspettando la vittoria di Trump per riposizionarsi a destra”

256 Visite

“Sta aspettando Trump per tornare a destra”. L’accusa di Maria Elena Boschi a Giuseppe Conte è di quelle pesanti. Anzi, tombali. Che a sinistra il campo largo sia ormai una utopia è cosa certa, e non solo per le parole con cui proprio il leader del Movimento 5 Stelle ha detto no alle alleanze con Italia Viva di Matteo Renzi. Ma quel che ancora non è chiaro è dove porterà questa rottura tra 5 Stelle e Pd.

Intervistata dal Corriere della Sera, l’ex ministra delle Riforme del governo Renzi parla senza mezzi termini di “rancore” riguardo a Conte: “Ancora non digerisce la sostituzione con Draghi, sta fermando il cantiere del centrosinistra”, accusa la Boschi. Che sottolinea di avere “un buon rapporto personale” con Elly Schlein, “ma il problema non siamo noi. Iv ha aperto il dialogo perché lo ha chiesto Schlein. Se adesso Elly fa un passo indietro, la credibilità la perde lei, non noi. Il tempo dirà se le scelte nel centrosinistra le guida lei oppure Conte. Noi in ogni caso saremo in campo con una lista riformista alle prossime politiche”.













