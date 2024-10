Caivano, traffico di droga: vasta operazione dei carabinieri

134 Visite

Già dalle prime ore del mattino è in corso a Caivano una vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, per i delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché di detenzione a fine di spaccio di droga, delitti aggravati dalla finalità di mafiosa.













