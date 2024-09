Uragano Helene, 600mila case senza luce

271 Visite

L’uragano Helene che ha toccato terra in Florida con una forza di categoria 4 è stato adesso declassato a categoria 2. Lo ha reso noto il Centro Nazionale Uragani. L’uragano Helene “si è indebolito fino all’intensità di categoria 2”, ma “continua a produrre venti catastrofici che ora stanno spingendo verso la Georgia meridionale”. Lo fa sapere il National Hurricane Center nell’aggiornamento dell’1 di notte ora locale, secondo quanto riporta la Cnn. I venti soffiano a un’intensità di 177 chilometri orari. “Le persone non devono lasciare i loro rifugi e devono rimanere al loro posto durante il passaggio di queste condizioni pericolose per la vita”, fa sapere l’NHC.

L’arrivo del potente uragano Helene sulle coste meridionali degli Stati Uniti ha già provocato ameno tre vittime: una in Florida e due in Georgia. E’ quanto riporta la Cnn citando il governatore della Florida Ron DeSantis e la sindaca di Alamo Pamela Bess Lee.













