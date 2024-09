Caso Gesco, Nappi (Lega): ennesimo disastro della sanità targata De Luca

148 Visite

“La vicenda Gesco, con il dramma dei primi 300 operatori sociosanitari in servizio presso l’Asl Na1 che stanno per essere licenziati, è l’ennesima conferma del disastro della sanità targata De Luca. Ulteriore esempio di una disorganizzazione totale di cui oggi fanno le spese centinaia di lavoratori, le loro famiglie, e tutti i campani, con un servizio che da diritto, per colpa di chi guida la Regione da quasi 10 anni, si è trasformato in elemosina”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews