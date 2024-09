LA GRANDE SCHERMA TORNA A NAPOLI

95 Visite

Domani – venerdì 27 settembre, alle ore 11, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo – l’assessore allo Sport Emanuela Ferrante e l’ex olimpionico Sandro Cuomo interverranno alla presentazione del Circuito europeo Cadetti di Scherma in programma al PalaVesuvio il 5 e 6 ottobre prossimi.

Grazie alla sinergia con il Comune di Napoli, la spada internazionale ritorna in città con duecento atleti under 17 che si sfideranno sulle pedane partenopee per ambire ad un posto in nazionale in vista di Europei e Mondiali.