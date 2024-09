Napoli, tentato omicidio ai danni di un 20enne: arrestato 14enne

284 Visite

Su autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha rintracciato e sottoposto a fermo un 14enne napoletano, ritenuto gravemente indiziato di concorso in tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso in danno di un 20enne.

Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella e dai Falchi della Squadra Mobile di Napoli, hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti del 14enne che, nella notte dello scorso 21 luglio in piazza Cavour, in concorso con un 16enne, già ristretto per altra causa e deferito nella citata attività, avrebbe ferito all’addome la vittima mediante l’utilizzo di un’arma da fuoco.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ed è stato convalido nella giornata di ieri dal G.I.P.

Il giovane è stato poi trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.













