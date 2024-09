Turista colpita da un vaso ai Quartieri Spagnoli: le condizioni restano gravi

304 Visite

Grave incidente ieri pomeriggio ai Quartieri spagnoli, nel cuore storico della città. Una giovane turista padovana, mentre passeggiava per le caratteristiche stradine del quartiere, è stata colpita alla testa da un oggetto pesante caduto dall’alto. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un vaso, ma le indagini delle forze dell’ordine ieri sera erano ancora in corso per accertare la dinamica esatta dell’accaduto e individuare la provenienza dell’oggetto.

L’impatto è stato violento e la donna ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla turista e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale del Mare. Intubata, la donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per rimuovere l’ematoma cerebrale causato dall’impatto. Le sue condizioni sono giudicate gravi ma stabili.

L’incidente ha riacceso i riflettori sulle criticità dei Quartieri Spagnoli e non solo, che come tanti altri da tempo soffre di problemi legati al degrado urbano e alla mancanza di manutenzione degli edifici. Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo, legati al distacco di intonaci, tegole o altri oggetti dalle facciate degli edifici. La notizia dell’incidente ha suscitato grande commozione e preoccupazione.

Tanti i messaggi di solidarietà alla turista ferita e alle sue familiari. Spetterà ora alle forze dell’ordine e agli inquirenti ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Per ricostruire l’accaduto, gli investigatori ieri cercavano anche eventuali immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona.

All’ospedale del Mare è arrivata ieri sera anche l’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, appena appresa la notizia dell’incidente avvenuto alla turista di Padova. «Ho voluto essere qui e seguire da vicino la situazione apparsa subito grave e dare massimo sostegno e disponibilità ai familiari per qualunque necessità dovesse emergere in queste ore – ha affermato l’assessore Armato -. Siamo rattristati ed increduli per questo grave ed inspiegabile incidente del quale ancora non è chiara la dinamica. Sono in contatto costante con il sindaco Gaetano Manfredi – ha aggiunto l’assessore al Turismo – che come tutti noi sta seguendo con apprensione l’evolversi delle condizioni della giovane».













