Amadeus scalda i motori: domenica il debutto ufficiale sul Nove

235 Visite

Si è svolta quest’oggi la conferenza stampa di Warner Bros Discovery per la presentazione dei palinsesti per la stagione 2024/25.

Il conduttore televisivo Amadeus ha spiegato le ragioni del suo addio alla Rai e del suo passaggio a Nove sottolineando come la decisione sia stata dettata da motivazioni affettive più che economiche: “In Rai potevo avere tutto, ma mi mancava quel qualcosa in più dal punto di vista umano”.

L’ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha citato come esempio l’ultima puntata di “Affari Tuoi”, dove l’assenza dei dirigenti Rai al brindisi finale lo ha profondamente deluso. “In Rai ci sono persone che stimo, ma le sensazioni sono cambiate”, ha ammesso Amadeus.

Su Nove, Amadeus debutterà con “Chissà chi è” il 22 settembre, seguito dal “Suzuki Music Party” in prima serata. “Ma non sarà il mio Sanremo”, ha spiegato ai giornalisti presenti.

A Ottobre, poi, tornerà con un classico della televisione italiana: “La Corrida”.

Tra le domande rivolte al presentatore ravennate anche quella sulla possibilità di un programma insieme a Fiorello su WBD. “Siamo come fratelli, ma non abbiamo parlato di progetti specifici. Spero di ritrovarlo presto in televisione, ma la decisione spetta a lui”, ha chiosato Amadeus.

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti