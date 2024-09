Meloni incontra il premier britannico Starmer a Roma: “Su migranti esploreremo nuove situazioni”

Giorgia Meloni ha incontrato a Roma il primo ministro inglese Keir Starmer. Tra i temi principali il protocollo Italia-Albania e quello dei migranti.

“Sono molto contenta di accogliere a Roma per la prima volta il primo ministro Starmer: la visita conferma una collaborazione estremamente solida tra i nostri governi. Abbiamo parlato del protocollo Italia-Albania su cui il governo britannico ha molta attenzione, abbiamo offerto elementi per comprendere meglio questo meccanismo. Il fenomeno delle migrazioni illegali? Interessa tutto il continente europeo: siamo in accordo sul fatto che la prima cosa è intensificare la lotta al traffico di essere umani unendo di più gli sforzi”, ha spiegato il primo ministro italiano.

Si è, poi, affrontato il tema della guerra in Ucraina ed in particolare l’autorizzazione ai missili di lungo raggio. “Sono decisioni che condivideremo con i nostri alleati, ovviamente – ha spiegato Meloni -. Questo non significa indietreggiare e penso che si veda come il nostro sostegno all’Ucraina sia a 360 gradi”.

“Grazie per la tua forte leadership, in particolare sull’Ucraina”, ha dichiarato, poi, Starmer rivolgendosi a Giorgia Meloni. Il premier britannico ha, poi, confermato un investimento di 485 milioni di sterline per la difesa del Regno Unito, nella crescita pulita e nell’innovazione da parte di due aziende italiane, Leonardo e Marcegaglia.