Ora Conte minaccia Grillo: “Potrei sospenderti i contratti”

Ogni giorno che passa la guerra totale dentro il Movimento 5 Stelle si fa sempre più serrata: Giuseppe Conte e Beppe Grillo non se le mandano a dire tramite una serie di dichiarazioni che sono state rese pubbliche dall’agenzia Ansa, con il fondatore del Movimento pentastellato che ha voluto esprimere pubblicamente tutto il proprio disappunto sulla una lettera privata che l’ex presidente del Consiglio gli ha inviato negli scorsi giorni scorsi e ora le minacce diventano sempre più esplicite. Il punto è sempre quello per il comico genovese: guai a toccare nome e simbolo del Movimento, ma soprattutto a quel “valore fondante” della regole del doppio mandato, l’unico totem ancora rimasto del grillismo delle origini.

Nella risposta ufficiale contenuta nella missiva, Conte mette in dubbio “ la legittimità e la concreta rilevanza giuridica ” delle norme statutarie che affidano all’Elevato la “ custodia dei valori fondamentali dell’azione politica ” e, già che c’è, ricorda a Grillo che questa sollecitazione non può trasformarsi in un “ diritto di veto ” o “ addirittura alla inibizione della consultazione assembleare “. Queste regole, infatti, non sarebbero escluse a “ modifiche o revisioni da parte dell’assemblea “. La stessa Carta dei principi e dei valori, rileva Giuseppi, “ è in astratto modificabile; così come è prevista dallo statuto la possibilità di modificare il simbolo “.













