Calvizzano. Approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio, il Sindaco Pirozzi e l’Assessore Napolano: “Ora testo semplificato e più comprensibile in linea con la normativa vigente”

Il Consiglio Comunale di Calvizzano ha varato l’aggiornamento al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale. Le principali novità riguardano l’eliminazione, per le nuove edificazione, dei locali da adibire alla raccolta dei rifiuti con conseguente identificazione di un’area ai limiti del lotto, dell’incongruenza circa le distanze per le nuove edificazioni dai confini (NTA – RUEC). Inoltre si è provveduto a meglio specificare l’altezza media dei sottotetti e non sarà più richiesta, sempre per le nuove costruzioni, in fase istruttoria, la relazione geologica.

L’intervento emendativo al Regolamento ha snellito anche la documentazione da presentare all’Ente per il rilascio del permesso a costruire e ha ulteriormente definitivo gli elementi integrativi e le pertinenze degli edifici.

“Le modiche al regolamento urbanistico edilizio comunale sono scaturite dalla necessità di aggiornare il testo e di affrontare i passaggi meno lineari segnalati dai tecnici e dai cittadini di Calvizzano. Tuttavia corre l’obbligo di precisare che dette modifiche sono finalizzate a rendere più agevole l’iter burocratico per gli istanti, tenendo sempre conto dei paletti e dei vincoli imposti dalla normativa statale e regionale vigente. Pertanto non si tratta di un’agevolazione ma di una mera semplificazione e puntualizzazione del testo vigente.” – chiarisce il Sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.

“Sono fiero e orgoglioso di aver raggiunto questo importante risultato – afferma l’Assessore con delega ai lavori pubblici Pasquale Napolano – perché giunge al termine di un lavoro lungo e meticoloso, condotto in collaborazione con i tecnici dell’Ente.”

“Nell’ottica della semplificazione e corretta applicazione dei processi di natura urbanistica edilizia si è migliorato il significato e le funzioni in esso riportati a partire da variazioni a diversi articoli, incentivando anche l’istruttoria per l’Ente al fine di rendere meno farraginoso il lavoro degli uffici comunali e più celere la comprensione per gli istanti e i tecnici che fanno da intermediari con i cittadini per l’ottenimento dei relativi titoli”. – conclude Napolano.













