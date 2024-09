Sacchetto selvaggio e pulizia dei fondi, a Calvizzano 34 sanzioni ai cittadini

133 Visite

Ad oggi sono state effettuate 160 ore di pattugliamento nel centro storico e nelle aree periferiche per il contrasto e abbandono rifiuti e roghi; 34 sanzioni amministrative per mancato diserbamento fondi; 1 verbale errato conferimento rifiuti; 1 deferimento per abbandono rifiuti; altri tre reati di abbandono in corso di individuazione responsabile. Sanzioni amministrative per 6000 euro; sanzioni per reati contravvenzionali per 10.000 euro.

Operazioni svolte, con il supporto degli stazioni assunti per il contrasto alla terra dei fuochi, finanziamenti erogati dal ministero interno. Operazioni condotte dal Comandante della Polizia Municipale di Calvizzano Raffaele Ferrillo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews