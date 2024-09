Us Open, Sinner devastante: è in finale

100 Visite

Poco più di tre ore di gioco e tre soli set sono bastati a Jannik Sinner per battere Jack Draper e conquistare la sua prima finale agli Us Open, primo italiano di sempre a riuscire nell’impresa sul cemento newyorkese nel singolare maschile. Corrado Barazzutti nel 1977 e Matteo Berrettini 2019 si erano fermati alle semifinali. 7-5, 7-6 (3), 6-2 il punteggio finale per l’altoatesino, che ha sofferto nel secondo set dopo una caduta con conseguente dolore al polso sinistro. Dopo la vittoria degli Australian Open, il numero uno del mondo punta a vincere due Slam nel 2024 come ha già fatto Carlos Alcaraz (lo spagnolo si è aggiudicato il Roland Garros e Wimbledon).













