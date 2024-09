Esplosione di Forcella, sale a due il bilancio delle vittime

138 Visite

Un nuovo decesso si aggiunge alla drammatica vicenda dell’esplosione avvenuta a Forcella lo scorso 31 agosto. Anche il 43enne del Bangladesh, ricoverato in gravi condizioni presso il Centro Grandi Ustionati del Cardarelli, non ce l’ha fatta e si è spento nelle scorse ore.

Con la sua morte, salgono a due le vittime causate dalla violenta deflagrazione che ha sconvolto il cuore di Napoli. Già ieri, un altro connazionale di 41 anni aveva perso la vita a causa delle ustioni riportate.

Il terzo ferito, un 60enne, versa ancora in condizioni critiche. Intubato e sedato, lotta tra la vita e la morte con ustioni su gran parte del corpo.

L’esplosione, causata da una fuga di gas, ha provocato il crollo di parte di un terraneo dell’edificio. Le indagini sono in corso per accertare le cause precise dell’incidente













