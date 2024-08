Guerra in ucraina, Putin snobba il “Piano di Pace” di Zelensky

La situazione in Ucraina continua a peggiorare, con segnali sempre più allarmanti sia sul fronte bellico che diplomatico. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso forte preoccupazione per gli eventi a Pokrovsk, una città strategica nell’est del Paese, situata nella regione di Donetsk. La città è sotto un intenso assalto delle forze russe, che hanno concentrato in quell’area le loro principali risorse militari. Zelensky ha descritto la situazione come “estremamente critica”, evidenziando la pressione incessante esercitata dalle truppe russe.

Sul piano diplomatico, le tensioni si stanno aggravando ulteriormente. Mosca ha reagito con freddezza alle dichiarazioni di Zelensky riguardo a un nuovo “piano di pace” che il leader ucraino intende proporre agli Stati Uniti. Il Cremlino ha riaffermato il suo impegno a portare avanti l'”operazione militare speciale”, dichiarando che raggiungerà tutti i suoi obiettivi.