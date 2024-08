Boscoreale. Ecco le date dell’edizione 2024 della ‘Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani’

201 Visite

La ventiquattresima edizione parte con un’anteprima l’11 ottobre. Poi, tra gusto e divertimento, il tradizionale percorso per il centro storico nei giorni di sabato 12 e domenica 13 ottobre. Boscoreale, 29 agosto 2024 – Torna per la sua 24ª edizione la ‘Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani’ a Boscoreale, in provincia di Napoli. Il tradizionale appuntamento con il gusto, ma anche con gli spettacoli, il divertimento e ovviamente il buon vino, animerà nuovamente le strade e le piazze del centro storico di Boscoreale. La manifestazione inizierà venerdì 11 ottobre con un’anteprima dedicata ai saperi vesuviani, per poi proseguire sabato 12 e domenica 13 ottobre, quando a partire dalle ore 18.30 sarà attivo il percorso enogastronomico, arricchito quest’anno da tante novità e qualche gradita conferma.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “Il Nuovo Vesuvio”, presieduta da Angelo Cesarano, si propone anche per questa edizione di ripetere il grande successo di pubblico del 2023.

Una delle novità di quest’anno è l’anteprima di venerdì 11 ottobre, dedicata ai ‘saperi vesuviani’. Protagonisti saranno gli artisti dei comuni del Parco Nazionale del Vesuvio, che per l’occasione allestiranno una collettiva visitabile per l’intera durata della manifestazione. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, invece, nel centro storico di Boscoreale, i visitatori potranno riscoprire i sapori della cucina tradizionale vesuviana, accompagnati dai vini che nascono sulle falde del Vesuvio. Non mancheranno spettacoli, artigianato locale e i giochi di una volta, per un’immersione totale nella cultura e nelle tradizioni del territorio.

“Bloccate le date in agenda e non perdete questo imperdibile appuntamento con la tradizione vesuviana. Vi aspettiamo a Boscoreale per celebrare insieme il gusto, i saperi e i sapori di una terra unica!” – fanno sapere gli organizzatori.













