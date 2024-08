Vomero, la proliferazione degli alberi ombrello

169 Visite

” Al Vomero stanno proliferando negli ultimi tempi gli “ alberi ombrello “, come vengono oramai definite le alberature stradali che, a ragione della mancata potatura, vedono spuntare sui fusti, rami ad altezza d’uomo che poi per il peso s’incurvano verso il basso – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari , già presidente della Circoscrizione Vomero -. Essenze arboree che un tempo costituivano un vanto delle strade e delle piazze vomeresi, sempre più rarefatte, molte delle quali decimate da malattie e da parassiti, come la “cimice del platano”, tronata alla ribalta delel cronache anche quest’estate, ma anche dall’incuria nella quale vengono abbandonate per i mancati interventi degli uffici addetti alla cura del verde pubblico della pubblica amministrazione “.

” Uno di questi “alberi ombrello” – puntualizza Capodanno – si trova nella centralissima piazza Vanvitelli, la piazza simbolo del quartiere collinare, in un’aiuola, posta nei pressi di uno degli accessi alla stazione della linea 1 della metropolitana “.

“ Peraltro – sottolinea Capodanno – i rami che invece di tendere verso il cielo s’incurvano verso terra, ad altezza d’uomo, possono rappresentano un pericolo per i passanti ma anche per i fruitori del metrò collinare, visto che si è formata una sorta di barriera, ad altezza d’uomo, che si estende lungo l’accesso a una delle rampe – continua Capodanno -. Ma purtroppo, sino a questo momento, le segnalazioni e le iniziative messe in campo per sollecitare una manutenzione ordinaria del poco verde presente nelle strade del quartiere collinare non hanno sortito alcun risultato operativo “.

Capodanno rivolge ancora una volta un pressante appello al sindaco Manfredi ed all’assessore al verde del Comune di Napoli, Santagada, perché si proceda al più presto, dopo rapido censimento, a effettuare tutti gli interventi necessari e opportuni al riguardo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews