686 Visite

I carabinieri di Giugliano hanno *denunciato* in stato di libertà per omicidio stradale la *madre* della piccola, di 8 anni, morta ieri nell’incidente. L’uomo alla guida della vettura invece è tuttora in carcere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews