Tragedia a Palermo, tra i dispersi il “Bill Gates britannico” e il presidente di Stanley Morgan

C’è il tycoon britannico Mike Lynch, 59 anni, fondatore della multinazionale dell’informatica Autonomy, fra i sei dispersi nel naufragio della barca a vela avvenuto stamattina al largo delle coste siciliane. Soprannominato il «Bill Gates britannico», Lynch era finito al centro di un caso di frode di alto profilo e lo scorso giugno una giuria statunitense lo aveva prosciolto da tutte le accuse relative alla vendita della sua società di software a Hewlett-Packard nel 2011.

Nato il 16 giugno 1965 in Irlanda e cresciuto vicino a Chelmsford, nell’Essex, dove sua madre lavorava come infermiera e suo padre come vigile del fuoco, Michael Richard Lynch ha studiato fisica, matematica e biochimica all’Università di Cambridge, dove ha ottenuto un dottorato in ingegneria e specializzandosi nel riconoscimento di pattern adattivi. La sua tesi di dottorato è, scrive il Guardian, uno dei pezzi di ricerca più letti nella biblioteca universitaria. Dopo aver lanciato alcune delle prime start-up tecnologiche, tra cui una specializzata in software per il riconoscimento automatico di targhe, impronte digitali e volti per la polizia, nel 1996 ha creato “Autonomy Corporation”, una delle più importanti aziende nel campo del software per la gestione delle informazioni aziendali. Autonomy si specializzava in software per il recupero di dati, analisi e gestione delle informazioni non strutturate













