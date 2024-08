Sinner trionfa a Cincinnati: battuto Tiafoe in due set

115 Visite

Ritorno al successo. Jannik Sinner batte Tiafoe e si prende il 15° titolo Atp della sua carriera, il 5° del 2024. A Cincinnati l’italiano n.1 al mondo travolge Tiafoe 7-6(4), 6-2, con un secondo set totalmente dominato.

Il miglior modo possibile di presentarsi agli Us Open, a fine mese. Alla fine Sinner è chiaramente stanco ma sorridente: “Sono molto provato e contento. Ho provato a dare il mio meglio oggi, tutti e due eravamo un po’ provati dalle semifinali, sono riuscito a portare a casa i punti più importanti nei momenti chiave. E’ stata una settimana con molti up and down. Sono pronto per gli Us Open, spero di recuperare ed essere pronto. Sono molto contento della posizione in cui mi trovo prima degli Us Open e spero di far vedere un buon livello di tennis anche lì”.













