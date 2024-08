Giuseppe morto a 7 anni nella piscina dell’agriturismo: s’indaga per omicidio colposo

126 Visite

Dovranno attendere gli esiti dell’autopsia prima di riavere il corpo di Giuseppe Grieco, i genitori del bimbo di sette anni morto dopo un tuffo in piscina. La procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sul decesso del piccolo originario di Castellammare di Stabia.

Il bambino sapeva nuotare e al momento non è stata esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un malore o di una congestione improvvisa. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, il piccolo bimbo sarebbe stato visto dai testimoni in piscina già privo di sensi e soccorso dal bagnino presente nella struttura oltre che dai genitori. Il bambino è morto nel giorno di Ferragosto dopo essersi gettato nella piscina di un agriturismo a Vico Equense, in provincia di Napoli. La giornata di festa si è trasformata così in un incubo a occhi aperti per la famiglia del minore.













