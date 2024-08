TOTI TORNA IN LIBERTA’ DOPO L’AUT AUT DEI MAGISTRATI SULLE DIMISSIONI

Torna libero Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria arrestato il 7 maggio nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione e ai domiciliari fino a questa mattina (giovedì 1 agosto). La gip Paola Faggioni ha accolto le istanze di revoca dei due arresti domiciliari presentate lunedì dall’avvocato Stefano Savi e che avevano ottenuto anche il parere favorevole della procura.

Toti, che venerdì scorso si era dimesso da presidente della Regione Liguria (dando automaticamente il via alla campagna elettorale per il ritorno alle urne, previsto il 27 e 28 ottobre), si trovava recluso nella sua casa di Ameglia, in provincia della Spezia, da 86 giorni, quasi tre mesi. Prima delle dimissioni di Toti per due volte era stata respinta l’istanza di revoca degli arresti domiciliari: per la gip era “evidente […] la permanenza del pericolo che l’indagato possa reiterare analoghe condotte […] – si legge nel provvedimento -. Tale pericolo si configura vieppiù concreto ove si consideri che il predetto continua tuttora a rivestire le medesime funzioni e le cariche pubblicistiche”.