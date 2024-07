Giugliano, goleada alla prima uscita stagionale

154 Visite

Prima uscita stagionale per i ragazzi di Valerio Bertotto, che questa sera hanno affrontato in un allenamento congiunto l’Equipe Campania allo stadio Alberto De Cristofaro. La partita è terminata con il risultato di 11-1. Per i tigrotti tripletta di D’Agostino, doppiette di Njambe e Esposito Gennaro, e reti di Scaravilli, Romano, Menna e Balde. Prossima uscita per il Giugliano, martedì 30 luglio contro la Scafatese Calcio 1922.













