Neonato di 3 mesi ferito durante lite tra genitori, ricoverato con trauma cranico

Un neonato di appena tre mesi è stato ricoverato d’urgenza con lesioni al cranio all’ospedale Gaslini di Genova. Sarebbe rimasto ferito durante la lite tra i genitori e non picchiato dal padre, come inizialmente riferito da alcune fonti sanitarie. E’ quanto emerso dagli accertamenti condotti dai militari, subito intervenuti sul posto: il piccolo è stato accidentalmente colpito durante una lite della coppia, di nazionalità nigeriana, Borzonasca, nel Genovese. Il bimbo è risultato complessivamente in buone condizioni, ma è stato portato al pronto soccorso in codice giallo con lesioni alla testa e un sospetto trauma cranico. L’uomo è stato denunciato per lesioni.













