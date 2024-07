MARANO, IL LICEO SEGRÈ PLURIPREMIATO A MESSINA PER POESIE E RACCONTI

483 Visite

Ancora una volta il Liceo Scientifico Emilio Segrè di Marano di Napoli è protagonista in concorsi letterari di poesia e narrativa ottenendo successi che vanno ad aggiungersi ai precedenti.

Il giorno 20 luglio 2024 presso il Salone delle Bandiere a Messina si è svolta la cerimonia di premiazione del I concorso letterario nazionale ed internazionale di Poesia e Narrativa organizzato dalla prof.ssa Grazia Dottore presidente dell’associazione culturale No profit “La via delle Muse” aperta alla sezione adulti e ragazzi delle scuole.

Le studentesse e gli studenti del liceo Segrè hanno concorso per la sez. di poesia e racconti per studenti, su tematiche sociali attualissime quali bullismo, cyberbullismo, criminalità minorile, discriminazione, diversità, emarginazione, femminicidio, inclusione, legalità, razzismo, rispetto, violenza.

Alla presenza di autorità locali, della giuria, e di numerosi poeti ed alunni provenienti da varie regioni d’ Italia, il nome del Liceo Segrè di Marano di Napoli è risuonato più volte grazie ai riconoscimenti attribuiti ai suoi talentuosi alunni: si sono, infatti, distinti Laura Capone e Ilaria Principe che hanno ricevuto rispettivamente il primo e il secondo premio per la sez. Poesia a tema; e Antonio di Guida, Maria Cautiero, Angela Iacolare, Enrico Prisco per ulteriori premi speciali, tutti alunni delle classi quinte che hanno concluso in tal modo il loro sfavillante percorso liceale. Anche la sezione racconti ha visto brillare un alunno e un’alunna delle classi seconde: Simona Liccardo della sede di Mugnano si è aggiudicata il primo premio e Matteo Mercurio (non presente alla premiazione) della sede di Marano che ha ricevuto uno dei premi speciali.

Gli alunni presenti alla cerimonia hanno declamato le loro opere dimostrando sicurezza e consapevolezza, emozionando il pubblico e riscuotendo elogi e ringraziamenti da tutti i poeti della sezione adulti presenti.

Lo speciale riconoscimento “Premio dello Stretto” è andato, infine, alla prof.ssa Rita Cottone, (docente e accompagnatrice degli studenti del liceo Segrè) che ha concorso per la sezione adulti con la sua opera “Radici”.

La docente, emozionata e orgogliosa dei propri alunni, ha evidenziato quanto sia importante divulgare e promuovere attività progettuali di scrittura e poesia nelle scuole, coinvolgendo alunni di tutte le classi per favorire la consapevolezza e la formazione di valori improntati all’amore e alla gentilezza che fanno ben sperare in un futuro migliore.

Ma tutto ciò è stato possibile grazie alla sensibilità, all’empatia e alla grande professionalità della dirigente scolastica prof.ssa Raffaelina Varriale alla quale ragazzi e docenti tributano gratitudine e riconoscenza per le indiscusse doti umane dimostrate in sei anni di dirigenza in cui ha sempre proposto e supportato attività culturali di poesia e scrittura riconoscendone l’alta valenza formativa ed educativa.

Un plauso a tutti i partecipanti, ai vincitori e alla prof.ssa Cottone che da anni cura la poesia e scopre talenti che in altre regioni ci invidiano. E come dicono gli alunni partecipanti: “grazie, perché in questi anni ci ha spronato e fatto emergere delle qualità che non sapevamo di avere ed in alcuni a coltivare passioni, redendoci migliori attraverso esperienze ed iniziative che hanno arricchito la nostra anima. Siamo stati fortunati”. E ancora: “Prof è davvero bello aver lasciato un segno positivo e aver dimostrato che noi ragazzi non siamo vuoti, ma abbiamo sempre tanto da dire. Ed è anche grazie a lei se abbiamo sempre avuto modo di farlo, riuscendo ad entrare in contatto tramite le poesie, (e non solo), con noi stessi e con i nostri sentimenti”.













