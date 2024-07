Marano, la sfilata di moda salatissima: spesi quasi 12mila euro ma in altri Comuni costa appena la metà: è il caso di Tufino e Caiavano

326 Visite

La sfilata di moda che si terrà stasera a Marano costa caro all’Ente comunale. Sono tanti i dubbi e le domande connesse all’affidamento predisposto dal Comune. Investiti la bellezza di 11.590,00 euro per un evento di una sola serata. Nella determina si dà atto che l’iniziativa si terrà stasera nella Villa Comunale del Ciaurro, si tratta della finalissima regionale di Miss Italia 2024. L’atto è stato redatto solo 5 giorni fa. Molti addetti ai lavori si chiedono se siano state esperite tutte le verifiche di legge, in ogni caso nella determina non se ne fa menzione. Capita però che in un Comune non molto distante da quello Maranese, più precisamente a Tufino in provincia di Napoli, la stessa sfilata costa 5.000 euro e verrà pagata sotto forma di contributo, a Marano si lascia intedere che si tratta di una prestazione di servizi. L’organizzatore è sempre l’Associazione culturale “In Campania”. E badate bene, a Tufino lo stesso evento si terrà domani. Insomma quante volte si ripete la finalissima regionale di Miss Italia 2024? In due Comuni, della medesima provincia, lo stesso evento si tiene il giorno prima a Marano e il giorno dopo a Tufino? Stesso discorso per Caivano dove nel 2022 detto evento costò appena 6.000,00 euro.

Un altro punto da chiarire sarebbe quello previsto all’interno del contratto. L’Associazione culturale “In Campania” può subappaltare l’allestimento del palco e delle attrezzature connesse, bene, ma il subappalto va sempre autorizzato dall’Ente e in 5 giorni c’è stato il tempo per farlo, per esperire le verifiche, per fare tutti gli atti connessi?

Inoltre nella delibera di giunta comunale n.29 del 28.11.2023 venne individuato quale rup per tutte le procedure connesse al cartellone degli eventi metropolitano il capo dell’ufficio tecnico, mentre invece l’ultima determina è stata redatta da una funzionaria degli affari generali.

La domanda è sempre la stessa….ma la Città Metropolitana di Napoli lo sa?













