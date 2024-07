Napoli, il secondo giorno di ritiro sotto il diluvio

Mattinata durissima per gli azzurri. Sotto una fitta pioggia Antonio Conte non ha fatto sconti. Corsa a gruppi senza sosta con scatti ad intermittenza. Molti hanno stretto i denti e hanno concluso la sessione. Mazzocchi ha chiuso con un tuffo nell’erba bagnata. Anche Osimhen è arrivato stremato. Come sempre Conte ha dato la mano a tutti.