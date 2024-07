Giugliano-Quarto, atti persecutori: i carabinieri notificano un divieto di avvicinamento

324 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) quanto segue.

Nella mattinata del 09 luglio 2024, in Giugliano in Campania (NA), i carabinieri della Tenenza di Quarto Flegreo hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con divieto di comunicazione – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su proposta della Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione Fasce Deboli nei confronti di un soggetto indagato per il reato di atti persecutori.

L’attività investigativa condotta ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato al quale viene contestato, alla luce delle attuali risultanze investigative, di aver posto in essere, a decorrere dal mese di febbraio e fino al mese di giugno del corrente anno, reiterate e plurime condotte nei confronti della ex compagna, determinando nella stessa un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché fondato timore per la propria incolumità, al punto da indurla a modificare le proprie abitudini di vita.













