Giugliano. Brilla il taekwondo partenopeo: Anna Cuorvo selezionata per il Gruppo Sportivo Esercito

288 Visite

Il mondo del taekwondo partenopeo è in festa per la straordinaria notizia: Anna Cuorvo, giovane promessa del TEAM NAPOLANO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, è stata selezionata per il prestigioso Gruppo Sportivo Esercito. L’atleta napoletana, già medagliata mondiale junior nel 2022, continua a collezionare successi e a portare in alto il nome della sua città e della sua regione.

Dopo aver ottenuto un eccellente risultato a giugno negli Al Belgian Open torneo G2, dove ha battuto la turca Hatice Ilgub, testa di serie numero 1 del torneo e top 5 mondiale, e conquistato il bronzo, Anna Cuorvo torna a far parlare di sé. Il suo impegno e la sua determinazione l’hanno portata a distinguersi ancora una volta, ottenendo l’unica idoneità per meriti sportivi e concorsuali nel Gruppo Sportivo Esercito.

Un trionfo meritato

Cuorvo, con il suo talento e la sua esperienza, ha dimostrato di essere una delle atlete più promettenti del panorama sportivo italiano. Ora, dopo un breve periodo di formazione base per le regole militari, sarà pronta a portare il suo contributo al Gruppo Sportivo Esercito e a puntare a traguardi sempre più importanti.

La Carriera di Anna Cuorvo

Anna Cuorvo ha iniziato la sua carriera nel Taekwondo da giovanissima, mostrando subito un talento naturale per questo sport. La sua dedizione e il suo impegno l’hanno portata a ottenere numerosi riconoscimenti, culminati con la medaglia mondiale junior nel 2022. La recente selezione per il Gruppo Sportivo Esercito rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera e un riconoscimento delle sue eccezionali capacità.

L’orgoglio del taekwondo campano

Il successo di Anna è anche un grande motivo di orgoglio per tutto il Taekwondo campano e per il TEAM NAPOLANO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, che la supporta e la segue nel suo percorso di crescita. La sua selezione per il Gruppo Sportivo Esercito rappresenta un traguardo importante per tutto il movimento sportivo della regione.

I nostri auguri

A nome di tutta la comunità sportiva e dei suoi sostenitori, auguriamo ad Anna Cuorvo un futuro brillante e ricco di successi. La sua storia è un esempio di come impegno, passione e determinazione possano portare a raggiungere traguardi straordinari. Ad maiora semper, Anna Cuorvo!

Angelo Covino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews