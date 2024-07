Carceri, la svolta di Nordio: “Approvato intervento vasto e strutturale, verso una umanizzazione carceraria”

358 Visite

Il provvedimento approvato oggi è un intervento vasto e strutturale che affronta in modo organico un altro settore del sistema dell’esecuzione penale. Questo intervento è frutto di una visione del governo Meloni, condivisa dai nostri sottosegretari, che sul punto di vista della Giustizia è orientata essenzialmente su quello che potremmo chiamare umanizzazione carceraria” dice il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella conferenza stampa al termine del Cdm, che ha approvato il dl Carcere. Terminato a Palazzo Chigi dopo poco più di un’ora, l’incontro del governo ha dato via libera al decreto legge recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del ministero della Giustizia”.

Trasferimento minori e tossicodipendenti in comunità, misure più semplici per la liberazione anticipata

“Vogliamo facilitare – aggiunge il titolare di via Arenula – il trasferimento della detenzione dalla brutalità dell’istituto penitenziario alla comunità di accoglienza. Sempre restando fermo che si tratta di regime detentivo, trasferiamo minori e tossicodipendenti dal carcere alla comunità. È un passo molto importante, ci porta molto avanti nel reinserimento sociale ed è un rimedio al sovraffollamento carcerario”. A proposito dei minori – che non sono citati in questo decreto -, il ministro ha poi spiegato che i primi e i tossicodipendenti hanno profili particolari ed hanno bisogno di cure. Il loro profilo non è comunque menzionato nel provvedimento. Il decreto approvato in Cdm riguarda invece i detenuti che avrebbero diritto ad accedere alla detenzione domiciliare ma non ne hanno le condizioni, nel caso di assenza di una casa o di stabilità economica. “Il sovraffollamento delle carceri – ha aggiunto ancora Nordio – non è dovuto a una decisione governativa, è il magistrato che decide dello status libertatis. E spetta sempre alla magistratura di sorveglianza”.

Nel dl Carcere, prosegue Nordio, “vi sono misure per rendere più semplice la liberazione anticipata. Non vi sono indulgenze gratuite ma si rende più certa la procedura attraverso cui la liberazione anticipata è posta in esecuzione. Renderemo molto chiaro al detenuto il percorso ed i termini per godere della liberazione anticipata. Ci sarà una specie di ‘patto’ per metterlo subito al corrente dei suoi diritti e degli sconti che potrebbe ottenere se si comporta bene in carcere”.

Aumentano le telefonate dei detenuti, slitta il Tribunale delle famiglie

“La possibilità di comunicare in termini più elastici e maggiori con le famiglie sarà un piccolo aiuto psicologico che assieme alle risorse di sostegno psicologico ai detenuti già messe in atto, contribuirà, lo speriamo, a rendere psicologicamente più agevole una situazione che, essendo punitiva, incide sull’umore e la depressione del detenuto” chiarisce poi il ministro Nordio. In conferenza stampa, inoltre, fa sapere che il dl Carcere prevede l’incremento del numero di telefonate da 4 a 6 al mese con una ulteriore possibilità di aumento da parte del direttore per fini trattamentali. Nel decreto carceri, infine, “c’è lo slittamento di un anno dell’entrata in vigore del Tribunale per le famiglie. Abbiamo assecondato le aspirazioni della magistratura e dell’avvocatura che lamentavano la mancanza di un’adeguata copertura finanziaria” ha inoltre precisato il titolare di via Arenula.

Occupazione abusiva delle case, presto un provvedimento

Riguardo all’occupazione abusiva di case con violenza nel domicilio altrui, “è in via di licenziamento un disegno di legge che riguarda proprio questo, fermo restando che non ne vedrei neanche il bisogno perché dovrebbe essere la magistratura che provvede. Se poi non provvede per inerzia o altro, vorrei conoscerlo. Gli strumenti per punire una persona che entra con violenza nel domicilio di altri esistono già. Ma se servirà ci sarà una legge per accelerare le procedure. Le situazioni sono diverse, c’è chi entra con violenza e ci sono altre situazioni come le graduatorie di case popolari occupate da altri o quelle di case sfitte abbandonate che nel corso del tempo vedono persone che vi entrano. Ci sono situazioni in cui è più difficile intervenire da parte della magistratura” ricorda il titolare della Giustizia.

Sovraffollamento carcerario, il ddl Nordio inciderà molto

Sul “sovraffollamento carcerario”, il ministro Nordio illustra che il disegno di legge che porta il suo nome “inciderà molto”; “tra i 15 e i 20mila detenuti sono in attesa di giudizio, in carcerazione preventiva. Una buona parte sarà prosciolta, dimostrando che la carcerazione sarà ingiustificata. Col ddl Nordio si inverte il provvedimento di carcerazione e la carcerazione preventiva avrà un impatto sul numero di detenuti che non sarà insignificante”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews