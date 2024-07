MARANO, IL SILENZIO (ASSORDANTE) DELL’OPPOSIZIONE SUL CASO SCUOLA E SUL PRECEDENTE CREATO. LA VICENDA ARRIVERA’ ANCHE IN CONSIGLIO COMUNALE E CI SARANNO ALTRE SORPRESE

470 Visite

La delibera n.45/2024 della Giunta Morra ha fatto e farà discutere. Per chi non avesse seguito la vicenda, con il famigerato atto si autorizza un funzionario comunale a “procedere in deroga e in maniera del tutto eccezionale rispetto agli iter procedurali consolidati” nel concedere il condono edilizio alla famiglia D’Ambra ai sensi della legge n.47/1985, con una rateizzazione spalmata in 30 comodissime rate. Ovviamente nulla è stato specificato rispetto alle modalità di pagamento. Le 30 rate in quante mensilità sono state spalmate? Non è dato sapersi. In cambio la famiglia D’Ambra si impegna a sottoscrivere il contratto per il mantenimento della scuola nell’edificio di via San Rocco, attualmente adibito a civile abitazione e sarà condonato come tale. La questione è chiara: i titolari dell’immobile abusivo si pagheranno il condono con i soldi che il Comune darò loro per il canone di affitto. Da una parte prendo i soldi, dunque, dall’altro pago.

Nessun accenno, nella delibera contestata, al bene confiscato ai Simeoli in cui una parte degli studenti e degli uffici si sarebbero dovuti trasferire, come stabilito dai commissari straordinari e da una determina di affidamento dei lavori di adeguamento funzionali per l’importo di € 60.000,00. Per non dimenticare poi che all’atto del sopralluogo dei consiglieri le chiavi non furono rinvenute. Molti residenti, alcuni dei quali hanno pagato per intero gli oneri del condono, si sono schierati contro il Sindaco e la Giunta, perché un provvedimento simile genera un precedente. Tutti potranno ottenere questo canale preferenziale? Sarà nuovamente cambiata la norma interna al municipio, quella che voleva preservare l’ente dalla presentazione di fideiussioni pezzotto? Si arriverà anche a questo?

Nessuno, a parte noi, ricorda che le rateizzazioni per i condoni furono abolite anni fa e date per possibili solo in casi di indigenza familiare.

Su questo punto dovrebbe intervenire l’opposizione in maniera unanime e invece è silenzio, eccetto per il caso Izzo, spesso criticato dai colleghi, ma che resta uno di quelli che almeno, dopo aver letto i nostri articoli, le cose non le manda a dire. Gli altri, invece, chi per un tornaconto politico, chi per un tornaconto personale, chi con la speranza di accaparrarsi qualche posto in giunta, in caso di crisi interne alla maggioranza, chi per non andare contro qualche mamma di San Rocco, tace, tace e anche in maniera preoccupante. Si parla sempre e solo di diritti e mai di doveri.

Si è capito che c’è una fetta di mamme, docenti e personale Ata che non vuole cambiare sede e andare altrove ma ciò non dovrebbe consentire al Comune di agire in deroga alla legge e ai regolamenti vigenti. Sicuramente si poteva agire in modo diverso. Ma questo è solo il primo passo, perché il caso sbarcherà in Consiglio comunale e lì ci saranno altre sorprese perché il Comune non effettuerà una variante urbanistica ma opterà per un’altra strada contemplata nelle norme di attuazione del piano regolatore. Ciò significa che la scuola a San Rocco, quella nuova, non sarà mai realizzata. Una volta sanata quella dei D’Ambra, tutto finirà nel dimenticatoio.

Purtroppo duole ancora una volta constatare che, seppur qualcuno voglia intestarsi battaglie pro legalità, alla fine chi la pratica, la vive e la cerca continuamente siamo solo noi di Terranostranews che da anni abbiamo dato impulso al lavoro forze dell’ordine, alla magistratura e alle autorità competenti ottenendo anche significativi risultati con inchieste, arresti e scioglimenti dei consigli comunali. Per il resto, tante pippe e poca sostanza.













