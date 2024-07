Napoli. Via Tasso nel degrado, Emanuele Papa (Lega) e Giuseppe Mele (Napoli Capitale): “Pericolo e degrado, gli interventi straordinari in Via Tasso non sono più procrastinabili.”

234 Visite

Vedere una delle strade più caratteristiche di Napoli che collega i quartieri Vomero e Chiaia, in tale stato di abbandono rappresenta una sconfitta cocente per l’amministrazione cittadina. Così in una nota congiunta i consiglieri delle Municipalità interessate (V e I), che proseguono: “Incidenti stradali, ingorghi, segnaletica divelta o non più visibile, buche e sporcizia sono uno spettacolo indegno per i nostri quartieri orami sempre più abbandonati a sé stessi.”

Pertanto -proseguono i due giovani consiglieri di centrodestra- “Richiediamo alle municipalità V e I, e al Comune di Napoli, di avviare un lavoro sinergico che porti finalmente a prendere atto e intervenire tempestivamente per rimuovere lo stato di pericolo e inagibilità di interi tratti di carreggiata che sovente causano incidenti e rallentamenti, di impegnarsi finalmente alla messa in sicurezza delle balaustre e dei Gradini Tasso rimasti chiusi per più di un anno, di ripiantumare le alberature ormai da tempo perite e di provvedere a tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza e a restituire la meritata dignità di un’arteria fondamentale per la città di Napoli. Siamo stanchi di aspettare, i nostri cittadini chiedono e meritano finalmente risposte concrete.”













