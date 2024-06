Marano, Scatozza è argento al campionato italiano toelettatori

Forbici, shampoo e tanta passione per gli animali. Arriva da Marano l’eccellenza dei toelettatori italiani con l’argento di Castrese Scatozza al terzo campionato italiano toelettatori organizzato a Monopoli (Bari) dalla Federazione Nazionale Toelettatori. Oltre cento partecipanti provenienti da tutta Italia. Argento nella categoria taglio commerciale. “Tre giudici internazionali – racconta Castrese Scatozza, titolare di Animali In Forma di Corso Mediterraneo a Marano – hanno giudicato il nostro lavoro basandosi soprattutto sulla proporzione: testa, zampe, schiena, tutto è stato valutato ed alla fine è stato un bel riconoscimento al nostro lavoro”. Una storia cominciata dal nulla nove anni fa. Un negozio di mangimi per animali della compagna Bruna Passante e poi l’idea di lasciare il proprio lavoro di impianti frigoriferi e dedicarsi alla tolettatura. “La passione per gli animali mi ha guidato con i nostri Kira e Pluto. Poi gli insegnamenti di Ciro Coraggio mi hanno accompagnato in una passione cresciuta nel tempo”. Dal nulla all’argento italiano. Passione di chi ha voluto reinventarsi diventando una eccellenza italiana e non solo maranese potendo vantare di essere il primo professionista della categoria premiato in città.