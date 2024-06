Quarto, è ancora tempo di black out elettrici. La storia si ripete da due anni, colpa del cemento?

50 Visite

E come l’anno scorso….Stessa storia, stesso film. Commercianti e cittadini di Quarto di nuovo esasperati per i continui black out elettrici, talvolta fino a punte di cinque-sei ore di seguito. A nulla sono vale finora le sollecitazioni del sindaco Antonio Sabino, che l’anno scorso polemizzò contro l’Enel. Ma cosa sta accadendo? Non si esclude che il sovraccarico abitativo degli ultimi, la nascita di insediamenti abitativi (a Quarto è un fiorire di nuove case) abbia finito per ingolfare le vecchie cabine Enel. Il potenziamento della rete era stato anche avviato un anno fa, ma si vede che c’è bisogno ancora d’altro.













