Ballottaggi, in provincia vince il PD. Anche grazie all’insipienza della classe dirigente locale di Meloni e Tajani

Il centrosinistra si aggiudica diversi ballottaggi in Campania e il Pd vince anche in diversi capoluoghi nazionali. Segno, soprattutto, come evidenziato dalla nostra testata alcuni giorni fa, a causa dell’insipienza della dirigenza locale meloniana, forzista e leghista, da troppi anni guidata dai soliti noti: Martusciello, Nappi, Caldoro, Schiano di Visconti, Nonno e altri. Con questi e altri non si va da nessuna parte, anche se hai un leader forte come Giorgia Meloni.

Massimo Buonanno è il nuovo sindaco di Sant’Antimo, il candidato del Partito Democratico si aggiudica il ballottaggio con oltre il 60% dei voti, battendo l’avversario Nicola Marzocchella.

Il neo primo cittadino di Sant’Antimo ha anche celebrato il trionfo sui suoi canali social ufficiali, dando appuntamento ai cittadini in piazza per festeggiare l’importante risultato politico.

Annunziata (PD): “Un risultato straordinario. Ora al lavoro per il bene delle comunità”

“La vittoria ai ballottaggi a Torre Annunziata, San Giuseppe Vesuviano, Grumo Nevano e Sant’Antimo è un risultato straordinario che dimostra che il Partito Democratico rappresenta la vera alternativa alla destra ed al governo Meloni, il quale oggi, con questi dati, riceve un ulteriore avviso di sfratto. Siamo fieri di questo risultato, che si aggiunge a quelli già conseguiti con la nostra segretaria nazionale Elly Schlein, sia al primo turno delle amministrative che con la lusinghiera performance del PD alle elezioni europee nella circoscrizione meridionale. Il lavoro serio, concreto, coerente e leale di tutta la comunità democratica metropolitana viene ripagato con un risultato molto importante, in linea con quanto sta accadendo nella maggior parte del nostro Paese. Questo non rappresenta solo una vittoria per il PD, ma anche un nuovo punto di partenza per tutta la nostra comunità. Ora dobbiamo continuare il nostro impegno nella direzione intrapresa per lo sviluppo dei nostri territori e la crescita delle comunità locali, ascoltando le esigenze e i bisogni delle persone e traducendoli, con risposte adeguate, in soluzioni che possano migliorare la qualità della vita di tutti” – è quanto dichiara in una nota Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Partito Democratico.