A San Luca «una commissione d’accesso». Ma il Comune è già commissariato

«Il Ministero dell’Interno ha dato al prefetto di Reggio Calabria la possibilità di far insediare la commissione d’accesso in questo Comune». La notizia che arriva da San Luca è questa. A darla è la presidente della Commissione Parlamentare antimafia Chiara Colosimo che dopo una lunga mattinata di audizioni convoca una conferenza stampa durante la quale concede solo tre domande ai giornalisti che alla fine non hanno neanche la possibilità di intervistarla. Intervista concessa solo a Rainews24, in mattinata – mentre tutti gli altri giornalisti erano stati invitati nel pomeriggio – e in cui sottolinea che «San Luca è la mamma della ‘ndrangheta».













